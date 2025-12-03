Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit : - perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%); - ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ; - ventes d'hydrogène (1,8%).