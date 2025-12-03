GTT annonce avoir reçu une commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Ces méthaniers seront construits par le chantier naval Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), pour le compte de l'armateur BW LNG. Les cuves cryogéniques des navires intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue au cours du quatrième trimestre 2028.

A la clôture, le cours de l'action GTT était de 172 euros (-0,5%) mais le titre signe une progression de plus de 34% depuis le début de l'année.