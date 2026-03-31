GTT rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

La société concevra les cuves cryogéniques des navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super+, une technologie développée par GTT.