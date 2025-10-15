GTT a annoncé mardi qu'il allait s'associer à l'américain Bloom Energy et au croisiériste australien Ponant Explorations afin de développer un système énergétique visant à accélérer la décarbonation du transport maritime.
Le projet vise à associer des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) alimentées au gaz naturel liquéfié (GNL) à une technologie de captage du carbone devant permettre de couvrir les besoins énergétiques de la consommation à bord.
Dans le cadre du partenariat, GTT concevra et développera un système de captage du carbone compatible avec la technologie de piles à combustible à oxyde solide de Bloom Energy, un dispositif qui fournira l'électricité auxiliaire du navire, c'est-à-dire les besoins à bord tels que l'éclairage, l'eau chaude et les services embarqués, tout en captant le CO2 issu des gaz d'échappement.
Ce système devrait équiper le futur navire de croisière Swap2Zero de Ponant Explorations d'ici à 2030, qui sera propulsé par un système vélique et de piles à combustible.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
