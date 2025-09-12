GTT (Gaztransport & Technigaz) gagne près de 3%, soutenu par UBS qui initie une couverture à 'achat', avec un objectif de cours fixé à 190 euros, sur le titre du spécialiste des technologies de confinement à membrane pour le GNL.
'GTT bénéficiera d'une augmentation des capacité de GNL d'ici 2030, avec une croissance prévue de 60% de son chiffre d'affaires', pronostique le broker, qui s'attend aussi à ce que les commandes et les résultats dépassent les attentes.
GTT soutenu par une initiation de suivi positive par un broker
Publié le 12/09/2025 à 14:04
