GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Celsius Tankers.

Chaque navire offrira une capacité de 180 000 m3 et sera équipé de cuves cryogéniques conçues par GTT, intégrant le système de confinement à membranes Mark III Flex.

La livraison des navires est prévue entre le 2e et le 3e trimestre 2028, indique GTT.