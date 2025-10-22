Elogen, société du groupe GTT et expert technologique au service de l'hydrogène vert, et Rockfin, une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes énergétiques et industriels, annoncent la signature d'un protocole d'accord (MoU) visant à accélérer le déploiement de systèmes de production d'hydrogène.
Le partenariat prévoit la fourniture par Elogen de sa technologie PEM, incluant les stacks d'électrolyseurs et le design modulaire ModulyserTM. Rockfin assurera l'intégration locale en Pologne et la livraison de solutions clés en main dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Les stacks Elogen seront également intégrés dans les électrolyseurs HyVentive développés par Rockfin. Eric Minaux, Directeur général d'Elogen, souligne que ce partenariat 'jouera un rôle clé dans l'accélération du déploiement de solutions d'hydrogène vert'. Cette alliance renforce la chaîne de valeur européenne de l'hydrogène grâce à l'innovation et à une présence régionale forte.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.