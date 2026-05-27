Gucci signe un partenariat avec Alpine Formula One Team

Gucci annonce un partenariat avec Alpine Formula One Team. Pour la première fois, une Maison de mode de luxe devient partenaire titre d'une équipe du sport automobile, la Formule 1.

Dès 2027, pour le Championnat du monde de Formule 1 FIA, l'écurie courra sous le nom de " Gucci Racing Alpine Formula One Team " et arborera les couleurs de Gucci.



Ce partenariat avec l'équipe Alpine Formula One constitue un premier terrain d'expression pour Gucci Racing, qui se concrétise à travers un logo dédié, associant le double G iconique de la Maison au logotype Gucci Racing.



"La Formule 1 représente une plateforme d'une portée mondiale inégalée, offrant un accès à une audience en forte expansion, de plus en plus diverse et premium sur des marchés stratégiques clés." indique le groupe.



Francesca Bellettini, Présidente-Directrice générale de Gucci a commenté : " La Formule 1 représente aujourd'hui une convergence unique entre performance, culture et rayonnement mondial. L'écurie Alpine Formula One est le partenaire idéal pour donner vie à cette vision."



Luca de Meo, Directeur général de Kering a déclaré : " Véritable espace d'expression de la créativité, de la quête d'excellence et de la performance humaine, nous y voyons une plateforme unique pour une marque de luxe, permettant de repousser les limites, de créer des connexions fortes et de construire dans la durée valeur et désirabilité, tout en générant un impact mesurable et pérenne. "