Dès 2027, pour le Championnat du monde de Formule 1 FIA, l'écurie courra sous le nom de " Gucci Racing Alpine Formula One Team " et arborera les couleurs de Gucci.
Ce partenariat avec l'équipe Alpine Formula One constitue un premier terrain d'expression pour Gucci Racing, qui se concrétise à travers un logo dédié, associant le double G iconique de la Maison au logotype Gucci Racing.
"La Formule 1 représente une plateforme d'une portée mondiale inégalée, offrant un accès à une audience en forte expansion, de plus en plus diverse et premium sur des marchés stratégiques clés." indique le groupe.
Francesca Bellettini, Présidente-Directrice générale de Gucci a commenté : " La Formule 1 représente aujourd'hui une convergence unique entre performance, culture et rayonnement mondial. L'écurie Alpine Formula One est le partenaire idéal pour donner vie à cette vision."
Luca de Meo, Directeur général de Kering a déclaré : " Véritable espace d'expression de la créativité, de la quête d'excellence et de la performance humaine, nous y voyons une plateforme unique pour une marque de luxe, permettant de repousser les limites, de créer des connexions fortes et de construire dans la durée valeur et désirabilité, tout en générant un impact mesurable et pérenne. "
Né à Milan le 13 juin 1967, Luca de Meo est depuis le 1er juillet 2020, directeur général de Renault SA et Président de Renault SAS, et depuis le 1er janvier 2021 directeur général de la marque Renault. Il est membre du Board of Management du Groupe Renault.
De Meo a été formé à l'Université Commerciale Luigi Bocconi de sa ville natale, dont il est d'ailleurs l'un des "alumnus" de l'année, une distinction obtenue en 2017. Il a débuté sa carrière chez Renault en Italie puis en France de 1992 à 1998, avant de rejoindre la division européenne de Toyota, pour finalement rentrer au bercail, du moins chez le voisin turinois, puisqu'il a intégré la Fiat. Au sein de l'entreprise transalpine, il a notamment été directeur commercial pour Lancia, Fiat et Alfa-Romeo, directeur général d'Abarth puis directeur du marketing de la totalité du groupe. Il entre en 2009 chez Volkswagen, comme directeur du marketing de la marque éponyme avant de prendre les rênes des ventes et du marketing chez Audi de 2012 à 2015.
Puis il a pris la présidence du comité exécutif de SEAT le 1er novembre 2015 jusqu’en janvier 2020. Il a été membre des conseils de surveillance de Ducati et de Lamborghini, et président du conseil d'administration du Groupe Volkswagen en Italie.
Polyglotte, il parle anglais, allemand, espagnol et français en plus de sa langue maternelle.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2025, Kering comptait 43 731 collaborateurs et a réalisé un CA de 14,7 MdsEUR.
A fin 2025, le groupe détenait un réseau de 1 719 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (361), au Japon (225), en Asie-Pacifique (666) et en Amérique du Nord (308).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe de l'Ouest (24,5%), Japon (7,9%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (24,2%) et autres (9,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.