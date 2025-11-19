La société civile Altabol, contrôlée par Michaël Motte, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Guerbet, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.
Le déclarant a précisé détenir 633 000 actions Guerbet représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 3,20% des droits de vote de cette société spécialisée dans les produits de contraste destinés à l'imagerie médicale.
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pour imagerie par rayons X (56,9%) ;
- produits pour IRM (31,2%) ;
- autres (11,9%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine.
A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil.
37% du CA est réalisé en Europe.
