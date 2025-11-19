La société civile Altabol, contrôlée par Michaël Motte, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Guerbet, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir 633 000 actions Guerbet représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 3,20% des droits de vote de cette société spécialisée dans les produits de contraste destinés à l'imagerie médicale.