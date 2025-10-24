Guerbet bien orienté après son point d'activité

Guerbet gagne près de 3% au lendemain de la présentation par le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, d'un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 en baisse de 5,5% à 586,5 millions d'euros (-2,8% en organique).



Cette évolution traduit néanmoins une amélioration séquentielle continue tout au long de l'exercice : après un repli de 7,1% au premier trimestre, puis de 3,9% au deuxième, l'activité de Guerbet a progressé de 2,6% en organique au troisième.



'Cette accélération, conforme aux anticipations du groupe, devrait se poursuivre au quatrième trimestre 2025', estime la société, qui confirme donc l'ensemble de ses objectifs financiers annoncés le 15 septembre dernier.



Pour rappel, Guerbet anticipe pour l'année 2025 une légère décroissance de son chiffre d'affaires en organique, autour de -1%, s'accompagnant d'un taux de marge d'EBITDA retraité dans une fourchette de 12 à 13%.