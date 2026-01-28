Guerbet dévoile le nom de son nouveau directeur général

Groupe Crit annonce son chiffre d'affaires réalisé sur le 4ème trimestre de l'exercice 2025 (1er octobre - 31 décembre 2025).



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 867,3 MEUR en hausse de 1,4% (2,0% à périmètre et change constant) par rapport à la même période de l'exercice précédent (855,6 MEUR).



Dans le Travail temporaire (87,3% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 757,0 MEUR en hausse de 1,4% par rapport au même trimestre de 2024 (+2,0% en croissance organique).



Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires ressort à 3 372,0 MEUR, en croissance de 7,9% par rapport à 2024. En croissance organique CJO, le chiffre d'affaires est stable par rapport à 2024.



La part de l'international représente 45% du chiffre d'affaires total du Groupe.



L'activité du pôle Travail temporaire réalisée sur l'ensemble de l'exercice 2025 ressort à 2 924,2 MEUR (86,7% de l'activité totale), en hausse de 8,6% (-0,9% en organique).