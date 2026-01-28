Groupe Crit annonce son chiffre d'affaires réalisé sur le 4ème trimestre de l'exercice 2025 (1er octobre - 31 décembre 2025).
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 867,3 MEUR en hausse de 1,4% (2,0% à périmètre et change constant) par rapport à la même période de l'exercice précédent (855,6 MEUR).
Dans le Travail temporaire (87,3% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 757,0 MEUR en hausse de 1,4% par rapport au même trimestre de 2024 (+2,0% en croissance organique).
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires ressort à 3 372,0 MEUR, en croissance de 7,9% par rapport à 2024. En croissance organique CJO, le chiffre d'affaires est stable par rapport à 2024.
La part de l'international représente 45% du chiffre d'affaires total du Groupe.
L'activité du pôle Travail temporaire réalisée sur l'ensemble de l'exercice 2025 ressort à 2 924,2 MEUR (86,7% de l'activité totale), en hausse de 8,6% (-0,9% en organique).
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pour imagerie par rayons X (56,9%) ;
- produits pour IRM (31,2%) ;
- autres (11,9%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine.
A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil.
37% du CA est réalisé en Europe.
