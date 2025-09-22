Guerbet annonce la nomination de Jérôme Estampes en tant que directeur général par intérim, en remplacement de David Hale, qui quitte le groupe après l'avoir dirigé depuis janvier 2020.
Présent depuis 2019 comme directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences, Jérôme Estampes connaît bien les enjeux financiers, opérationnels et commerciaux de l'entreprise.
Soutenu par le Conseil d'administration et le Comité exécutif, il assurera la continuité de la transformation et de la stratégie commerciale.
Le processus de recrutement d'un nouveau directeur général est déjà engagé.
Publié le 22/09/2025 à 18:16
