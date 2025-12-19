Guerbet nomme un responsable pour la la radiologie interventionnelle
Guerbet annonce la nomination de François Convenant au poste de senior vice-président radiologie interventionnelle. À ce titre, il rejoint le comité exécutif (COMEX) du groupe spécialisé dans l'imagerie médicale.
Publié le 19/12/2025 à 10:28
"Cette nomination marque une étape importante pour Guerbet, qui confirme le leadership de son activité en radiologie interventionnelle", explique la société, soulignant qu'il s'agit d'une spécialité médicale en pleine expansion.