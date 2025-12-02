Guerbet annonce une révision à la baisse de ses perspectives pour l'exercice 2025, à la suite d'une inspection de la Food and Drug Administration (FDA) sur son site de Raleigh, aux États-Unis. Le groupe a renforcé son plan de remise en conformité afin de répondre aux observations de l'autorité américaine, mobilisant des ressources internes et des experts externes.
La mise en oeuvre de ce plan entraîne un décalage dans la libération des lots produits et engendrera une perte de chiffre d'affaires ainsi que des coûts exceptionnels. Guerbet table désormais sur un recul du chiffre d'affaires entre -4% et -5% à taux de change et périmètre constants, une marge d'EBITDA retraitée comprise entre 10,5% et 12%, et un free cash-flow attendu entre -5 MEUR et -15 MEUR.
L'entreprise précise que l'évaluation des impacts sur 2026 est en cours et qu'elle communiquera ultérieurement de nouvelles informations au marché.
Guerbet figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale. Les produits du groupe permettent de visualiser les différents organes, les systèmes lymphatiques et vasculaires du corps humain en les rendant opaques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pour imagerie par rayons X (56,9%) ;
- produits pour IRM (31,2%) ;
- autres (11,9%) : produits de contraste destinés notamment aux échographies et à la médecine nucléaire, et produits de chimie fine.
A fin 2024, le groupe dispose de 8 sites de production implantés en France (4), aux Etats-Unis (2), en Irlande et au Brésil.
37% du CA est réalisé en Europe.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.