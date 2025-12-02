Guerbet revoit à la baisse ses objectifs 2025 après une inspection de la FDA

Guerbet annonce une révision à la baisse de ses perspectives pour l'exercice 2025, à la suite d'une inspection de la Food and Drug Administration (FDA) sur son site de Raleigh, aux États-Unis. Le groupe a renforcé son plan de remise en conformité afin de répondre aux observations de l'autorité américaine, mobilisant des ressources internes et des experts externes.



La mise en oeuvre de ce plan entraîne un décalage dans la libération des lots produits et engendrera une perte de chiffre d'affaires ainsi que des coûts exceptionnels. Guerbet table désormais sur un recul du chiffre d'affaires entre -4% et -5% à taux de change et périmètre constants, une marge d'EBITDA retraitée comprise entre 10,5% et 12%, et un free cash-flow attendu entre -5 MEUR et -15 MEUR.



L'entreprise précise que l'évaluation des impacts sur 2026 est en cours et qu'elle communiquera ultérieurement de nouvelles informations au marché.