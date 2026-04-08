Guerre au Moyen-Orient : le prix repère de vente de gaz augmente de 15,4% TTC dès le 1er mai

Conséquence de la hausse des prix sur les marchés du gaz (qui ont ponctuellement doublé sur la période), consécutive à la crise en cours au Moyen-Orient, le PRVG (prix repère de vente de gaz) augmentera en moyenne de 15,4 % TTC à partir du 1er mai prochain (à 160,54 euros/MWh TTC contre 139,12 EUR/MWh au 1er avril).

Cette hausse intervient au printemps, période à laquelle il est moins nécessaire de recourir au chauffage, atténuant l'impact sur la facture des ménages. La CRE (Commission de régulation de l'énergie) évalue cet impact à 6,19 EUR TTC en moyenne au mois de mai pour les consommateurs dont les offres sont indexées au PRVG.



Les ménages qui ont souscrit une offre à prix fixe (27% des consommateurs de gaz à fin 2025) ne se verront donc pas appliquer cette augmentation pendant la durée de leur contrat.



Au 31 décembre 2025, 10,34 millions de ménages disposent d'un contrat de gaz naturel.



Il n'y a plus de tarif réglementé de vente du gaz depuis le 1er juillet 2023. Afin d'éclairer le consommateur dans ce contexte et de l'aider à comparer les offres de fourniture, la CRE publie chaque mois un PRVG, véritable boussole pour s'orienter sur le marché, notamment au moment de souscrire une nouvelle offre. Il ne s'agit donc pas d'une offre commerciale à laquelle le consommateur peut souscrire. Une partie des offres commercialisées lui est toutefois indexée.



Dans un système européen intégré, la CRE exerce quatre missions principales : réguler les réseaux et infrastructures d'électricité et de gaz, garantir le bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, opérer les principaux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et éclairer le débat public sur les grands enjeux énergétiques.