La semaine dernière, les Etats-Unis ont mis sur la table un nouveau plan de paix pour l'Ukraine, très favorable à la Russie. Depuis, les discussions se sont de nouveau accélérées. Sur le fond, les positions russes et ukrainiennes semblent toujours aussi irréconciliables.

Cette nouvelle séquence de tractations diplomatiques intervient à un moment où Donald Trump est en difficulté sur la scène nationale, conséquence notamment de l’affaire Epstein. Mais aussi alors que Volodimir Zelensky est fragilisé par un scandale de corruption impliquant deux ministres et un homme d’affaires copropriétaire de la société de production de Zelensky.

Pour le président américain, c’est donc un moment opportun pour braquer à nouveau l’attention sur l’Ukraine et tenter de forcer Zelensky à des concessions. Vendredi, deux sources ont d’ailleurs indiqué à Reuters que les Etats-Unis menaçaient de suspendre le partage de renseignements et la fourniture d’armes à l’Ukraine.

Un plan favorable à la Russie

Les Etats-Unis ont présenté la semaine dernière un plan en 28 points, qui semble essentiellement répondre aux exigences de la Russie. Marco Rubio aurait d’ailleurs indiqué lors d’un appel avec plusieurs sénateurs américains, qu’il s’agissait d’une "liste de souhaits des russes". Le secrétaire d’Etat a ensuite publiquement démenti avoir tenu ces propos.

Mais de fait, ce plan est très favorable à la Russie puisqu’il prévoit que l'Ukraine cède des territoires, accepte de réduire la taille de son armée, et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'Otan. Il prévoit aussi la levée des sanctions occidentales sur la Russie, sa réintégration au sein du G8, ainsi qu’une amnistie générale.

Les Européens, conscients de la nécessité de garder Donald Trump engagé à leurs côtés, et de ne pas apparaitre comme ceux qui font obstacle à la paix, ont décrit ce plan comme une "base de travail". Mais le plan initial, aux allures de capitulation pour l’Ukraine, est inacceptable pour Kiev, comme pour ses alliés européens.

A Genève dimanche, Marco Rubio a donc cherché à éteindre l’incendie en rencontrant une délégation ukrainienne, accompagnée de représentants allemands, français et britanniques.

A l’issue de cette réunion, les Etats-Unis et l'Ukraine ont dit dans un communiqué conjoint avoir élaboré une "nouvelle version, améliorée, du plan de paix". Le président Zelensky pourrait même se rendre à Washington cette semaine.

Les Européens ont de leur côté soumis une version modifiée du plan américain pour l'Ukraine. Ils se retrouveront demain pour un sommet de la "coalition des volontaires".

Souffler le chaud et le froid

Tout ceci rappelle en tout cas le mois d’août : le sommet d’Anchorage avec Vladimir Poutine, suivi trois jours plus tard d’une rencontre à la Maison Blanche avec le président ukrainien et plusieurs dirigeants européens. La rencontre en Alaska avait donné l’impression que Donald Trump donnait le point à la Russie, mais les européens ont finalement réussi à raccrocher Donald Trump à leurs préoccupations et notamment à la nécessité de fournir des garanties de sécurité à l’Ukraine.

Réunion entre Donald Trump et plusieurs dirigeants européens, à la Maison Blanche le 18 août.

Bilan de la séquence : peu d’avancées concrètes sur le règlement du conflit. En revanche, le simple fait de recevoir Vladimir Poutine avec tous les honneurs sur le sol américain était une victoire pour le Kremlin. Car depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, Vladimir Poutine, sous mandat d’arrêt de la CPI, souffrait d’un certain isolement diplomatique.

Depuis Anchorage, Donald Trump avait semblé se rapprocher de l’Ukraine. Fin septembre, lors d’une rencontre avec Volodimir Zelensky, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, il estimait que la Russie était un "tigre de papier" et que l’Ukraine avait la capacité de reprendre l’intégralité de son territoire. Et le mois dernier, il imposait pour la première fois des sanctions sur la Russie, visant les géants pétroliers Rosneft et Lukoil. Quelques jours plus tard, il enterrait l’idée d’organiser un sommet avec Vladimir Poutine à Budapest, actant le fait qu’il ne pouvait rien obtenir de la partie russe.

Un point de blocage majeur

Il est trop tôt pour savoir ce qui sortira de la séquence diplomatique actuelle. Ce que l’on sait, c’est que Donald Trump a fixé une deadline au jeudi 27, jour de Thanksgiving aux Etats-Unis. Mais dimanche, Marco Rubio a quant à lui laissé entendre que cette date butoir pourrait changer.

Sur le fond, il ne semble pas vraiment qu’il y ait d’avancées dans les négociations. Les Européens et les Ukrainiens veulent un cessez le feu. Arrêter les combats d’abord, pour ensuite discuter des modalités de la paix. Les Russes, en revanche, ne veulent pas de cessez-le-feu, ils veulent directement un traité de paix, qui règle les "causes profondes" du conflit. Une position qui, en réalité, leur permet de prolonger la guerre et de continuer à gagner du terrain, pendant que leurs négociateurs ressassent les mêmes obsessions.

Ensuite, il y a la question des garanties de sécurité, essentielle pour les Ukrainiens. Car la Russie a une fâcheuse tendance à ne pas respecter les accords qu’elle signe. Tout le monde a en mémoire le mémorandum de Budapest en 1994. L’Ukraine avait accepté de rendre ses armes nucléaires en échange du respect de son intégrité territoriale.

Cette question des garanties de sécurité est le point de blocage majeur des négociations. Les Européens souhaiteraient pouvoir envoyer des troupes afin de garantir le cessez-le-feu sur terre, en mer et dans les airs. Le tout, avec un backstop américain. Mais la présence de troupes occidentales en Ukraine est une ligne rouge absolue pour Moscou.

En attendant, Donald Trump s’impatiente. Il continue sans cesse de parler d’une "guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu". Une façon pour lui de dire que la Russie n’aurait jamais envahi l’Ukraine s’il avait été président et de renvoyer la responsabilité sur Joe Biden et Volodimir Zelensky.

Mais cela fait désormais un an qu’il a été réélu et ses efforts diplomatiques n’ont pour l’heure rien donné. Lui qui, pourtant, aime se présenter comme le président de la paix, avec en toile de fond l’obsession du prix Nobel. Lui qui espérait pendant la campagne régler le conflit en 24 heures. "J'ai mis fin à huit guerres. La seule pour laquelle je n’ai pas encore réussi – et cela arrivera – est celle entre la Russie et l'Ukraine, que je pensais pourtant être la plus facile car j'entretiens d'excellentes relations avec le président Poutine" concédait-il lors de son interview à 60 minutes au début du mois.