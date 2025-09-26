Guillemot Corp. : Invest Securities dégrade son conseil

Invest Securities abaisse sa note sur le titre Guillemot, passant de 'achat' à 'neutre', tandis que l'objectif de cours est révisé à la baisse, de 6,3 à 5,5 EUR, évoquant 'l'impact plus fort des taxes aux US'.



L'analyste rapporte que la marge brute au S1 2025 a reculé de 6 points sous le double effet d'un mix-produit négatif (transition des volants vers l'entrée de gamme) et des tarifs douaniers forts et fluctuants aux US.



De son côté, l'EBITA est ressorti à -2,7 MEUR (vs +3,6 MEUR au S1 l'an passé et notre estimation à -1,5 MEUR) mais 'la situation financière demeure solide avec une trésorerie nette positive de 22,8 MEUR hors titres Ubisoft détenus et valorisés à 4,3 MEUR', ajoute le broker.



Si le groupe a confirmé ses guidances 2025 (CA >120 MEUR et EBITA >0), Invest indique réduire ses estimations de marges, intégrant un plus fort impact des tarifs douaniers sur l'ensemble de l'année. 'Nos BPA 2025-2027e baissent de 28% en moyenne', conclut le broker, qui indique qu'il fera un point sur ses attentes à l'issue du Black Friday fin novembre.