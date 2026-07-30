Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. profite de la hausse de la consommation de protéines, mais le maintien de ses marges reste incertain.

Les Chinois consomment de plus en plus de protéines. Selon le rapport sur les perspectives agricoles de la Chine (2026-2035), la consommation globale de viande progresse régulièrement. La consommation de volaille devrait augmenter de 1,9 % par an, tandis que la production laitière devrait atteindre 51,2 millions de tonnes d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,0 %.

Le soutien du gouvernement favorise cette tendance. Le 15e Plan quinquennal (2026-2030) mobilise des aides pour les industries rurales, la sécurité alimentaire et la transformation agricole. Le plan met l'accent sur les installations de stockage et les réseaux de chaîne du froid avancés afin de soutenir une gamme plus large de sources alimentaires issues de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Cet environnement constitue un terrain de jeu idéal pour Guoquan Food, société basée à Shanghai. Ce détaillant de solutions de repas à domicile commercialise des plats prêts à consommer, des plats prêts à cuisiner et des ingrédients préparés, le tout soutenu par une chaîne d'approvisionnement robuste et des produits exclusifs développés en interne.

Des bénéfices servis sur un plateau

Le chiffre d'affaires de Guoquan pour l'exercice 2025 a progressé de 20,7 % sur un an pour atteindre 7,8 milliards de yuans (RMB), contre 6,5 milliards de RMB lors de l'exercice 2024. Cette croissance a été portée par l'expansion du réseau de magasins, le lancement de nouveaux produits, l'augmentation de la base de clients et une meilleure intégration des canaux de vente en ligne et hors ligne.

Les produits de repas et articles connexes sont restés le principal contributeur, avec des revenus en hausse de 21,0 % sur un an, passant de 6,3 milliards de RMB en 2024 à 7,6 milliards de RMB en 2025.

Le bénéfice brut a atteint 1,7 milliard de RMB en 2025, en hausse de 19,0 % sur un an, contre 1,4 milliard de RMB en 2024. Toutefois, la marge brute a légèrement reculé, s'établissant à 21,6 % en 2025 contre 21,9 % en 2024. Cette contraction s'explique principalement par une contribution accrue d'autres canaux de vente, qui génèrent des marges brutes inférieures à celles des ventes aux franchisés.

La hausse du chiffre d'affaires, l'augmentation des autres revenus et gains, ainsi qu'une part plus importante des bénéfices des sociétés mises en équivalence, se sont traduites par une amélioration du résultat net. Le bénéfice net a bondi de 88,2 % sur un an pour atteindre 453,9 millions de RMB en 2025, contre 241,2 millions de RMB en 2024, portant la marge nette de 3,7 % à 5,8 % sur la période.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont progressé pour atteindre 588,4 millions de RMB en 2025, contre 530,9 millions de RMB en 2024. Cette hausse a été tempérée par l'augmentation des stocks et des créances clients, conséquence de la croissance des ventes aux entreprises.

En baisse, mais pas hors-jeu ?

Au cours de l'année écoulée, l'action a chuté de 42,7 % et s'échange désormais à 1,8 RMB, bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 4,8 RMB. Ce repli reflète la prudence croissante des investisseurs face à une concurrence intense et aux pressions sur la rentabilité dans l'ensemble du secteur, malgré la forte croissance des résultats de Guoquan.

Le titre se négocie sur la base d'un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 7,9x pour l'exercice 2026, contre une moyenne historique sur deux ans de 20,7x. Cette forte décote suggère que les inquiétudes des investisseurs concernant les marges continuent d'occulter la solide croissance des bénéfices de l'entreprise.

Les analystes voient les choses différemment. Les 10 analystes qui suivent la valeur recommandent l'action à l'achat, avec un objectif de cours moyen de 4,3 RMB, ce qui implique un potentiel de hausse de 140,3 %. Cela témoigne de leur confiance dans la capacité de l'entreprise à créer de la valeur tout en poursuivant sa montée en puissance.

Crises de croissance

La part croissante des canaux de vente à plus faible marge et l'expansion continue des activités pourraient accroître les coûts de logistique, de personnel et d'entreposage, ce qui pourrait peser sur la rentabilité. De plus, l'image de marque et la réputation de Guoquan restent tributaires de la cohérence des opérations et de la coordination au sein de son réseau de franchises. L'entreprise est également exposée aux risques de change et de taux d'intérêt liés à sa trésorerie et à ses emprunts bancaires.