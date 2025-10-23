H&M a réalisé l'émission d'une obligation de 500 millions d'euros

Le groupe H&M a réalisé l'émission d'une obligation de 500 millions d'euros d'une maturité de 8 ans et d'un coupon de 3,40 % dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note).



Le carnet d'ordres a été sursouscrit plus de 7 fois, et le carnet d'ordres final s'est terminé à 2,4 milliards d'euros.



' Nous sommes heureux de constater un élargissement de notre base d'investisseurs, comprenant plusieurs investisseurs de premier plan et avec une forte diversification géographique. La forte sursouscription de notre obligation montre clairement que les investisseurs apprécient les mesures que nous prenons pour nous orienter à long terme ', a déclaré Adam Karlsson, directeur financier du groupe H&M.