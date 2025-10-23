Le groupe H&M a réalisé l'émission d'une obligation de 500 millions d'euros d'une maturité de 8 ans et d'un coupon de 3,40 % dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note).
Le carnet d'ordres a été sursouscrit plus de 7 fois, et le carnet d'ordres final s'est terminé à 2,4 milliards d'euros.
' Nous sommes heureux de constater un élargissement de notre base d'investisseurs, comprenant plusieurs investisseurs de premier plan et avec une forte diversification géographique. La forte sursouscription de notre obligation montre clairement que les investisseurs apprécient les mesures que nous prenons pour nous orienter à long terme ', a déclaré Adam Karlsson, directeur financier du groupe H&M.
Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin novembre 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 253 points de vente (dont 282 franchisés) implantés essentiellement en Suède (90), aux Etats-Unis (509), en Allemagne (407), au Royaume Uni (228), en France (188), en Italie (157) et aux Pays Bas (100).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,2%), Etats-Unis (13,1%), Royaume Uni (7,4%), France (4,7%), Suède (3,7%), Italie (3,3%), Pologne (3,6%), Pays-Bas (3,1%), Suisse (2,9%), Canada (2,8%) et autres (40,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.