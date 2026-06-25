H&M boudé en Bourse après des trimestriels jugés mitigés

Hennes & Mauritz a fait état jeudi d'un résultat opérationnel meilleur que prévu au titre de la période allant de mars à mai, le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, mais aussi de ventes inférieures aux attentes, une déception qui pesait sur son cours de Bourse ce matin à Stockholm.

Le géant suédois du prêt-à-porter a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels de près de 6,6 milliards de couronnes suédoises (environ 595 millions d'euros), contre 5,9 milliards un an plus tôt et un consensus des analystes qui visait 6,3 milliards.



Sa marge brute est quant à elle ressortie à 56,6% du chiffre d'affaires, contre 55,4% sur la même période de l'exercice précédent, une performance parfaitement en ligne avec les attentes du marché.



Ses ventes sur la période se sont cependant contractées pour s'établir à 54,8 milliards de couronnes, à comparer avec 56,7 milliards un an auparavant, là où le consensus espérait 55,1 milliards.



"Les ventes du trimestre ont été légèrement inférieures aux prévisions, tandis que la rentabilité et la gestion des stocks ont bien progressé", constate Daniel Ervér, le directeur général du groupe.



Cité dans un communiqué, le cadre dirigeant explique que la politique de gestion plus stricte des stocks adoptée par l'entreprise a pu, dans une certaine mesure, limiter sa capacité à répondre pleinement à la demande.



"Nous pensons être en mesure d'affiner davantage ce rapport afin de mieux l'équilibrer", assure-t-il.



Des perspectives toujours aussi incertaines



Autre déception, H&M qui comptait 4 038 magasins fin mai 2026 contre 4 166 un an plus tôt, dit s'attendre à ce que ses ventes exprimées en devises locales sur le mois de juin ressortent "au même niveau que l'année précédente".



C'est moins que ce que prévoyaient les analystes, dont les estimations de croissance pour juin ressortaient dans une fourchette allant de 2% à 3% au vu du calendrier favorable marqué par les congés de la Pentecôte cette année.



Pour les analystes, tous ces éléments viennent confirmer l'incertitude persistante qui plane sur les perspectives du distributeur scandinave.



"H&M a mis en oeuvre diverses mesures pour améliorer son offre client, ce qui devrait, à terme, redynamiser ses volumes de ventes", réagissent ce matin les équipes de RBC.



"Pour que cela porte ses fruits, il faut néanmoins que de nombreux leviers soient activés en simultané; or, jusqu'à présent, ce redressement s'est encore révélé quelque peu inégal", juge le courtier canadien.



"Si nous percevons un réel potentiel pour qu'H&M atteigne une marge opérationnelle à deux chiffres à terme - portée par l'amélioration de la marge brute et de nouvelles optimisations de coûts - nous considérons qu'il s'agit là d'une perspective à moyen ou long terme", conclut le broker.



Suite à cette publication, l'action perdait 1,9% à 165,5 couronnes à la Bourse de Stockholm.