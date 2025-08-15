H&M annonce l'extension de sa gamme de parfums avec une nouvelle collection d'Eau de Parfum offrant une tenue jusqu'à 8 heures et une intensité accrue.

Selon Mirja Kjellberg, directrice mondiale Private Label chez H&M Beauty, ce lancement répond à la demande croissante pour des fragrances plus profondes et durables, tout en restant accessibles.

Conçue en Suède et développée à Paris dans le cadre du concept olfactif Est. 1947, la collection associe innovation responsable et design premium, avec des formules véganes, des ingrédients parfumés upcyclés et un emballage certifié FSC.