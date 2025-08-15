H&M annonce l'extension de sa gamme de parfums avec une nouvelle collection d'Eau de Parfum offrant une tenue jusqu'à 8 heures et une intensité accrue.
Selon Mirja Kjellberg, directrice mondiale Private Label chez H&M Beauty, ce lancement répond à la demande croissante pour des fragrances plus profondes et durables, tout en restant accessibles.
Conçue en Suède et développée à Paris dans le cadre du concept olfactif Est. 1947, la collection associe innovation responsable et design premium, avec des formules véganes, des ingrédients parfumés upcyclés et un emballage certifié FSC.
15/08/2025
