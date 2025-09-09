H&M annonce la présentation de sa collection H&M Atelier Automne-Hiver 2025, axée sur une garde-robe masculine moderne et sophistiquée.
La ligne mêle influences workwear, références classiques du tailoring et touches utilitaires, dans des silhouettes amples et superposées.
Les matières nobles comme le velours, la laine et le coton dense se déclinent dans une palette automnale allant du beige au cognac, avec des accents vert émeraude.
Ana Hernández, designer menswear chez H&M Atelier, souligne 'l'aisance avec laquelle la collection marie des éléments contrastés'.
La gamme sera disponible dès le 2 octobre 2025 en ligne et dans une sélection de magasins H&M.
H&M présente sa collection automne-hiver 2025
Publié le 09/09/2025 à 17:44
