Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. A fin novembre 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 253 points de vente (dont 282 franchisés) implantés essentiellement en Suède (90), aux Etats-Unis (509), en Allemagne (407), au Royaume Uni (228), en France (188), en Italie (157) et aux Pays Bas (100). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,2%), Etats-Unis (13,1%), Royaume Uni (7,4%), France (4,7%), Suède (3,7%), Italie (3,3%), Pologne (3,6%), Pays-Bas (3,1%), Suisse (2,9%), Canada (2,8%) et autres (40,2%).