En partenariat avec la Shanghai Fashion Week, H&M annonce la publication des images de campagne complètes de la collection Jacques Wei H&M, deuxième saison du Chinese Designer Collaboration Project.
Inspirée du Nouvel An chinois 2026 et de l'Année du Cheval, cette ligne de prêt-à-porter féminin et d'accessoires met en avant des coupes structurées, des matières délicates et un équilibre entre construction rationnelle et expression émotionnelle.
La collection revisite des silhouettes classiques - robes longues, jupes fendues à franges, tailleurs, vestes et pantalons - enrichies de détails métalliques, broderies et contrastes de textures.
Les accessoires prolongent cet univers avec des bijoux et sacs sculpturaux intégrant le motif du cheval, élément central de la collaboration. La collection sera lancée le 21 janvier sur HM.COM.CN et sur la boutique phare H&M de Tmall, puis proposée à partir du 22 janvier dans une sélection de magasins H&M en Chine continentale.
Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin novembre 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 253 points de vente (dont 282 franchisés) implantés essentiellement en Suède (90), aux Etats-Unis (509), en Allemagne (407), au Royaume Uni (228), en France (188), en Italie (157) et aux Pays Bas (100).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,2%), Etats-Unis (13,1%), Royaume Uni (7,4%), France (4,7%), Suède (3,7%), Italie (3,3%), Pologne (3,6%), Pays-Bas (3,1%), Suisse (2,9%), Canada (2,8%) et autres (40,2%).
