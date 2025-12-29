H&M s'associe au créateur chinois Jacques Wei pour une collection inspirée de l'Année du Cheval

Le groupe suédois poursuit son programme de collaborations et dévoile une nouvelle collection capsule ancrée dans l'esthétique du Nouvel An lunaire 2026.

En partenariat avec la Shanghai Fashion Week, H&M annonce la publication des images de campagne complètes de la collection Jacques Wei H&M, deuxième saison du Chinese Designer Collaboration Project.



Inspirée du Nouvel An chinois 2026 et de l'Année du Cheval, cette ligne de prêt-à-porter féminin et d'accessoires met en avant des coupes structurées, des matières délicates et un équilibre entre construction rationnelle et expression émotionnelle.



La collection revisite des silhouettes classiques - robes longues, jupes fendues à franges, tailleurs, vestes et pantalons - enrichies de détails métalliques, broderies et contrastes de textures.



Les accessoires prolongent cet univers avec des bijoux et sacs sculpturaux intégrant le motif du cheval, élément central de la collaboration. La collection sera lancée le 21 janvier sur HM.COM.CN et sur la boutique phare H&M de Tmall, puis proposée à partir du 22 janvier dans une sélection de magasins H&M en Chine continentale.