H&M annonce l'ouverture de son premier magasin à Beverly Hills, présenté comme "un concept store haut de gamme" mêlant mode pointue et expérience immersive.
Situé sur North Beverly Drive, l'espace propose une sélection resserrée de collections féminines, d'accessoires et de lignes spéciales, dont H&M Studio Holiday. L'enseigne y lance également pour la première fois à Los Angeles son offre seconde main H&M Pre-Loved, en partenariat avec la boutique vintage Wasteland.
Selon Jörgen Andersson, Chief Creative Officer, ce magasin crée "une expérience où la mode est ludique, personnelle et connectée à la culture". L'ouverture a été accompagnée d'un événement réunissant les égéries de la campagne locale, le site devant devenir un espace de collaborations créatives.
Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin novembre 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 253 points de vente (dont 282 franchisés) implantés essentiellement en Suède (90), aux Etats-Unis (509), en Allemagne (407), au Royaume Uni (228), en France (188), en Italie (157) et aux Pays Bas (100).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,2%), Etats-Unis (13,1%), Royaume Uni (7,4%), France (4,7%), Suède (3,7%), Italie (3,3%), Pologne (3,6%), Pays-Bas (3,1%), Suisse (2,9%), Canada (2,8%) et autres (40,2%).
