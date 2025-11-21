H&M annonce l'ouverture de son premier magasin à Beverly Hills, présenté comme "un concept store haut de gamme" mêlant mode pointue et expérience immersive.

Situé sur North Beverly Drive, l'espace propose une sélection resserrée de collections féminines, d'accessoires et de lignes spéciales, dont H&M Studio Holiday. L'enseigne y lance également pour la première fois à Los Angeles son offre seconde main H&M Pre-Loved, en partenariat avec la boutique vintage Wasteland.

Selon Jörgen Andersson, Chief Creative Officer, ce magasin crée "une expérience où la mode est ludique, personnelle et connectée à la culture". L'ouverture a été accompagnée d'un événement réunissant les égéries de la campagne locale, le site devant devenir un espace de collaborations créatives.