Pas de sursaut dans les résultats semestriels du pionnier de la fast fashion, publiés hier.

Ceux-ci laissent apparaître un nouveau recul des ventes de 6,8%, là où des comparables comme Zalando, Uniqlo, Inditex ou Primark affichent des performances commerciales autrement plus robustes.

La situation de H&M, critique depuis longtemps - comme l'illustre le cours de son titre au même niveau en 2026 qu'il y a vingt ans - ne s'arrange donc pas : c'est a priori le quatrième exercice consécutif de décroissance qui s'annonce.

À son crédit, on observe que le profit a été bien stabilisé après un programme de restructuration à la tronçonneuse et des fermetures en série de magasins non performants. Les marges d'exploitation restent cependant moitié moindres qu'il y a dix ans, et au tiers de leur niveau d'il y a vingt ans.

Ainsi, le cash flow libre moyen atteint 22 milliards de couronnes suédoises sur les trois derniers exercices annuels, soit environ 2 milliards d'euros, dont une moitié est distribuée en dividendes.

On mettra ces chiffres en rapport avec une valeur d'entreprise - capitalisation boursière et baux d'exploitation inclus - de 325 milliards de couronnes, soit 29 milliards d'euros, et des multiples de valorisation en EBITDA pile sur leur moyenne à vingt ans.

Autant dire que, malgré un secteur impitoyable désormais dominé par des enseignes concurrentes, le marché n'a semble-t-il pas tout à fait jeté l'éponge avec le suédois.

Au regard de ses difficultés opérationnelles, on appréciera que H&M ait priorisé son désendettement. Depuis la pandémie, il a aussi initié un programme de rachats d'actions bien séquencé, mais qui n'en demeure pas moins extrêmement modeste en proportion.

Difficile à cet égard d'entrevoir vers quelle direction se dirige H&M, toujours contrôlé à hauteur des deux tiers du capital et des quatre cinquièmes des droits de vote par la famille Persson.