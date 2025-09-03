UBS indique dans son étude du jour que les ventes devraient continuer à être faibles sur le quatrième trimestre. L'analyste confirme son opinion neutre sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 132 couronnes suédoises (contre 133 couronnes suédoises).
'Nous prévoyons un EBIT du troisième trimestre inférieur de 3,5 milliards de couronnes suédoises' indique UBS.
'Tous les regards se tourneront probablement vers les activités du quatrième trimestre, où nous enregistrons une croissance de +11 % par rapport au solide début d'exercice de l'année dernière' rajoute le bureau d'analyse.
H&M : UBS ajuste son objectif de cours
Publié le 03/09/2025 à 10:24
