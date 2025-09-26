H&M : UBS maintient son conseil après les résultats

L'analyste maintient son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 132 couronnes suédoises après l'annonce des résultats pour le troisième trimestre de son exercice décalé. UBS souligne la forte performance de l'EBIT au 3ème trimestre.



Sur les trois mois clos fin août, son résultat d'exploitation est ressorti à 4,9 milliard de couronnes suédois, contre 3,5 milliards l'année passée. Les analystes n'attendaient qu'un bénéfice de l'ordre de 4,3 milliards de couronnes sur la période.



'L'EBIT du troisième trimestre est supérieur à celui de l'année dernière et les ventes de septembre sont stables par rapport à l'année dernière malgré des comparaisons difficiles, ce qui suggère que le rapport sera probablement bien reçu, même si nous notons la prudence concernant la marge brute du quatrième trimestre' indique UBS dans son étude du jour.



Le groupe a précisé que ses dernières collections avaient été bien reçues. Il s'attend donc à des ventes sur le mois de septembre globalement au même niveau que celles réalisées l'an dernier sur le même mois (+11% de ses revenus).