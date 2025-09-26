H&M : UBS maintient son conseil après les résultats
Publié le 26/09/2025 à 16:15
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 24 fois avec un rendement de près de 4%.
|173,00 SEK
|+1,02 %
|+13,95 %
|+16,43 %
|16:23
|HENNES & MAURITZ AB : Morningstar dégrade son opinion à neutre
|ZM
|16:15
|H&M : UBS maintient son conseil après les résultats
Publié le 26/09/2025 à 16:15
|173,62SEK
|+1,39 %
|+13,85 %
|28,98 Md
|32,54CHF
|+0,67 %
|-3,16 %
|128 Md
|HENNES & MAURITZ AB : Morningstar dégrade son opinion à neutre
|16:23
|ZM
|H&M : UBS maintient son conseil après les résultats
|16:15
|Blackrock augmente ses positions vendeuses sur H&M après la publication des résultats
|14:36
|FW
|H&M : Goldman Sachs est à vendre sur le dossier
|11:45
|ZD
|H&M : UBS maintient son conseil après les résultats
|11:15
|H&M : Deutsche Bank est neutre sur le titre
|10:01
|ZD
|H&M : JP Morgan toujours vendeur
|10:00
|ZD
|H&M : Les analystes relèvent leurs objectifs de cours après des résultats trimestriels impressionnants
|09:57
|FW
|Danske Bank relève l'objectif de cours de H&M à 180 couronnes (155), maintient sa recommandation de conserver
|09:56
|FW
|Handelsbanken relève l'objectif de cours de H&M à 195 couronnes (170), recommande à nouveau l'achat
|09:56
|FW
|Barclays relève l'objectif de cours pour H&M à 160 couronnes (130), maintient la recommandation neutre - BN
|09:56
|FW
|Inderes relève l'objectif de cours de H&M à 140 couronnes (contre 130), maintient sa recommandation de vente
|09:55
|FW
|Bernstein relève l'objectif de cours de H&M à 110 couronnes (contre 100), maintient la recommandation « sous-performance »
|09:55
|FW
|Goldman Sachs relève l'objectif de cours de H&M à 140 couronnes (125), maintient sa recommandation de vente - BN
|09:54
|FW
|Citigroup relève son objectif de cours pour H&M à 115 couronnes, maintient sa recommandation à la vente
|09:54
|FW
|Pareto Securities relève l'objectif de cours de H&M à 165 couronnes (137), recommande de conserver
|09:54
|FW
|Kepler Cheuvreux relève l'objectif de cours de H&M à 190 couronnes (175) et maintient sa recommandation d'achat
|08:43
|FW
|HENNES & MAURITZ : Les bénéfices ouvrent la voie
|25/09
|BNP Paribas Exane relève l'objectif de cours de H&M à 140 couronnes (contre 125), confirme sa recommandation à "sous-performance"
|25/09
|FW
|DNB Carnegie relève l'objectif de cours pour H&M à 160 couronnes (140), maintient sa recommandation de conserver
|25/09
|FW
|Deutsche Bank relève l'objectif de cours de H&M à 160 couronnes (contre 130), maintient sa recommandation de conserver
|25/09
|FW
|H&M vise le Brésil et l'Inde face au ralentissement des dépenses aux États-Unis et en Europe
|25/09
|RE
|Affärsvärlden retire sa recommandation d'achat sur H&M après la hausse du titre
|25/09
|FW
|HENNES & MAURITZ : Rentabilité au rendez-vous, sentiment revigoré
|25/09
|H&M : Deutsche Bank est neutre sur le titre
|25/09
|ZD
