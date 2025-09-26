L'analyste maintient son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 132 couronnes suédoises après l'annonce des résultats pour le troisième trimestre de son exercice décalé. UBS souligne la forte performance de l'EBIT au 3ème trimestre.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 24 fois avec un rendement de près de 4%.