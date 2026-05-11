H&M a annoncé lundi la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions destiné à couvrir le plan d'attribution d'actions gratuites (LTIP) qu'il propose à ses salariés. Le groupe de prêt-à-porter suédois indique que ce plan d'actions, lancé conformément à l'application des résolutions de sa dernière assemblée générale, s'étendra sur une période démarrant aujourd'hui pour se terminer le 26 mai au plus tard pour un volume maximum de 1,4 million de titres soit un prix correspondant à 280 millions de couronnes suédoises (environ 25,8 millions d'euros).
A ce jour, le nombre total d'actions composant le capital d'H&M s'élève à plus de 1,6 milliard de titres, répartis entre 194,4 millions d'actions de classe A et 1,41 million classe B.
Le distributeur scandinave rappelle qu'il contrôle actuellement 1,1 million d'actions de classe B en auto-détention, rachetées au titre du plan LTIP 2025, ainsi que 5,6 millions d'actions de classe B dont l'annulation a été décidée lors de l'assemblée générale annuelle, tenue la semaine dernière.
Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin novembre 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 101 points de vente implantés essentiellement en Suède (128), aux Etats-Unis (506), en Allemagne (401), au Royaume-Uni (221), en France (188), en Italie (150) et aux Pays-Bas (93).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (3,9%), Allemagne (15,7%), Etats-Unis (12,7%), Royaume-Uni (7,2%), France (4,9%), Pologne (3,8%), Pays-Bas (3,5%), Italie (3,1%), Suisse (3%), Canada (2,7%) et autres (39,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.