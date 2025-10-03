Hachette Livre rachète la marque emblématique du Routard

Hachette Livre annonce l'acquisition, au 1er octobre 2025, de la marque et de l'univers du Routard, créés par Philippe Gloaguen, ainsi que la montée à 100% dans Cyberterre, éditrice du site Routard.com.



Le Routard, co-créé en 1973 et édité par Hachette depuis 1975, est devenu la référence française des guides de voyage avec 160 titres, des beaux livres et une forte communauté de voyageurs. L'opération vise à assurer la continuité et le rayonnement durable de cette marque emblématique.



Philippe Gloaguen déclare céder 'avec confiance et fierté' le Routard à Hachette Livre, afin de préserver son esprit et son héritage. De son côté, Isabelle Magnac, directrice de la branche Hachette Illustré, s'engage à perpétuer 'l'excellence et l'esprit visionnaire' qui ont fait son succès.



Filiale du groupe Lagardère, Hachette Livre est le 3e éditeur mondial grand public, avec un chiffre d'affaires de 2873 MEUR en 2024 et une présence majeure en France, au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis.