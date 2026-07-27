Haffner Energy renforce son alliance avec Mundi Energies

Haffner Energy renforce son partenariat stratégique avec le canadien Mundi Energies, qui prévoit de devenir actionnaire du groupe français afin d'accompagner le développement d'un réseau de Carrefours multi-énergies au Canada. Cette nouvelle étape s'accompagne d'un programme d'investissement en fonds propres pouvant atteindre 10 millions d'euros, dont une première tranche de 650 000 euros a été levée.

Le partenariat dépasse désormais le simple cadre technologique pour prendre une dimension industrielle et capitalistique. Haffner Energy ambitionne de devenir co-développeur des projets aux côtés de Mundi Energies et de participer directement aux futurs actifs de production d'énergies renouvelables, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles sources de revenus récurrents.



Le premier projet est en cours de développement à Bécancour, au Québec, où sera construit un Carrefour multi-énergies dédié à la production de gaz naturel renouvelable, de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable (SAF). Sa mise en service est prévue au deuxième trimestre 2028 et doit servir de modèle au déploiement d'une vingtaine de sites similaires à travers le Québec.



Le financement sera réalisé par émissions successives d'actions, à l'initiative de Haffner Energy, en fonction de ses besoins. En contrepartie, le groupe bénéficiera d'une participation de 20% dans les sociétés de projet développées avec son partenaire canadien, un mécanisme destiné à renforcer son potentiel de création de valeur tout en accompagnant sa stratégie de croissance.