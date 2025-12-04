Halliburton annonce la promotion de Shannon Slocum au poste de directeur général des opérations (COO) et son entrée au conseil d'administration à compter du 1er janvier 2026.
Relevant du directeur général Jeff Miller, il supervisera les opérations mondiales, le développement commercial, la santé-sécurité-environnement et les technologies du groupe. "Le moment est venu de confier les opérations à Shannon afin que je puisse concentrer mes efforts sur l'avancement stratégique de long terme", a commenté Jeff Miller.
Shannon Slocum, auparavant président de la zone Eastern Hemisphere, a occupé de nombreuses fonctions de direction depuis son arrivée en 2005, couvrant le développement commercial, le marketing, les services de cimentation et des rôles liés à la technologie et aux opérations.
Au 1er janvier 2026, il sera remplacé à la tête de l'Eastern Hemisphere par Rami Yassine, actuellement vice-président senior pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Entré chez Halliburton en 2002, Rami Yassine a exercé des responsabilités de management en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment au sein des divisions Forage, Évaluation et Production.
Halliburton gagne 0,5% en préouverture à New York.
Halliburton Company figure parmi les principaux prestataires de services pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de construction et de production (57,8%) ;
- prestations de forage et d'inspection (42,2%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (71,3%) et de produits (28,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (41,9%), Moyen Orient et Asie (26,6%), Amérique latine (18,4%) et autres (13,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.