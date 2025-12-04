Halliburton nomme Shannon Slocum directeur général des opérations

Halliburton annonce la promotion de Shannon Slocum au poste de directeur général des opérations (COO) et son entrée au conseil d'administration à compter du 1er janvier 2026.



Relevant du directeur général Jeff Miller, il supervisera les opérations mondiales, le développement commercial, la santé-sécurité-environnement et les technologies du groupe. "Le moment est venu de confier les opérations à Shannon afin que je puisse concentrer mes efforts sur l'avancement stratégique de long terme", a commenté Jeff Miller.



Shannon Slocum, auparavant président de la zone Eastern Hemisphere, a occupé de nombreuses fonctions de direction depuis son arrivée en 2005, couvrant le développement commercial, le marketing, les services de cimentation et des rôles liés à la technologie et aux opérations.



Au 1er janvier 2026, il sera remplacé à la tête de l'Eastern Hemisphere par Rami Yassine, actuellement vice-président senior pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Entré chez Halliburton en 2002, Rami Yassine a exercé des responsabilités de management en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment au sein des divisions Forage, Évaluation et Production.



Halliburton gagne 0,5% en préouverture à New York.