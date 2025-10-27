Halliburton remporte un contrat sous-marin auprès de Shell aux USA

Halliburton a annoncé lundi avoir signé un accord-cadre en vue de fournir à Shell des équipements sous-marins utilisant sa technologie Remote Operated Control System (ROCS) dans le cadre d'un projet 'offshore' situé dans le Golfe d'Amérique, le nouveau nom du Golfe du Mexique.



Le groupe de services pétroliers dit avoir été retenu à l'issue d'une phase de test réussie ayant porté sur trois puits, qui a permis de mettre en évidence l'efficacité du système ROCS dans les environnements en eaux profondes.



Le dispositif ROCS est un système de commande compact, qui remplace les configurations hydrauliques conventionnelles tout en minimisant l'exposition du personnel.



Déjà déployé sur le plateau continental norvégien, en Afrique de l'Ouest et dans le golfe du Mexique, le système ROCS a récemment atteint une profondeur d'eau de plus de 2500 mètres, la performance la plus importante réalisée sans ombilical à ce jour.



Développée par Optime, une filiale de Halliburton, la technologie ROCS permet des opérations de descente et de remontée d'outils plus rapides que les méthodes traditionnelles et réduit jusqu'à 75% les opérations effectuées sur le pont, optimisant non seulement l'efficacité et la sécurité tout au long du processus d'installation.

