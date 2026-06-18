Handwritten Collection, lancée par Accor en 2023, annonce le franchissement d'un cap majeur avec l'ouverture de son 50ème établissement. L'enseigne est désormais présente dans 20 pays, et plus de 50 autres hôtels sont en développement.
Ce cap a pu être franchi grâce à une série d'ouvertures récentes, notamment celles de l'Hotel Rathauspark Wien - Handwritten Collection (Autriche), de l'Hotel Shanghai Hongqiao - Handwritten Collection (Chine), ou encore du Château de Mazan - Handwritten Collection (France).
La collection prévoit en parallèle d'intégrer plus de 50 nouvelles adresses sur les prochaines années.
" Ce chiffre de 50 hôtels reflète la demande croissante pour des séjours plus personnels et façonnés autour d'histoires authentiques, avec la possibilité pour un hôtel indépendant de trouver sa place au sein d'une collection internationale et d'entrer en prise directe avec des voyageurs internationaux à la recherche de ce type d'expérience. " a déclaré Jean-Yves Minet, Global Brand President, marques Milieu de gamme et Economiques, Accor.
" Avec un pipeline de plus de 50 hôtels et de multiples signatures en cours de négociation, Handwritten Collection connaît une dynamique soutenue sur de nombreux marchés. Les propriétaires sont séduits par un modèle qui leur permet de préserver l'identité et l'histoire de leur hôtel tout en bénéficiant de la puissance de cette marque de collection et du groupe Accor" a déclaré Camil Yazbeck, Directeur général Développement, marques Premium, Milieu de gamme et Economiques, Accor.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.