Handwritten Collection (Groupe Accor) franchit la barre des 50 hôtels dans le monde

Handwritten Collection, lancée par Accor en 2023, annonce le franchissement d'un cap majeur avec l'ouverture de son 50ème établissement. L'enseigne est désormais présente dans 20 pays, et plus de 50 autres hôtels sont en développement.



Ce cap a pu être franchi grâce à une série d'ouvertures récentes, notamment celles de l'Hotel Rathauspark Wien - Handwritten Collection (Autriche), de l'Hotel Shanghai Hongqiao - Handwritten Collection (Chine), ou encore du Château de Mazan - Handwritten Collection (France).



La collection prévoit en parallèle d'intégrer plus de 50 nouvelles adresses sur les prochaines années.



" Ce chiffre de 50 hôtels reflète la demande croissante pour des séjours plus personnels et façonnés autour d'histoires authentiques, avec la possibilité pour un hôtel indépendant de trouver sa place au sein d'une collection internationale et d'entrer en prise directe avec des voyageurs internationaux à la recherche de ce type d'expérience. " a déclaré Jean-Yves Minet, Global Brand President, marques Milieu de gamme et Economiques, Accor.



" Avec un pipeline de plus de 50 hôtels et de multiples signatures en cours de négociation, Handwritten Collection connaît une dynamique soutenue sur de nombreux marchés. Les propriétaires sont séduits par un modèle qui leur permet de préserver l'identité et l'histoire de leur hôtel tout en bénéficiant de la puissance de cette marque de collection et du groupe Accor" a déclaré Camil Yazbeck, Directeur général Développement, marques Premium, Milieu de gamme et Economiques, Accor.