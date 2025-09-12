Hannover Re gagne 3% à Francfort sur fond de propos positifs d'UBS, qui adopte une recommandation 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 280 euros, jugeant les compétences non techniques du réassureur 'sous-estimées'.



'La résilience de Hannover Re brille dans un cycle de réassurance faible. Se traitant avec une décote rare par rapport au secteur et une faible prime par rapport à ses pairs, ceci ne fait pas crédit à ce qu'il mérite', estime ainsi le broker.