Hannover Re délaissé après des trimestriels décevants
Hannover Re recule de 2,3% à Francfort, pénalisé par la publication de résultats inférieurs aux attentes au titre des trois premiers mois de 2026, bien qu'en croissance de 47,9% à 710,6 MEUR pour le bénéfice net et de 39,4% à 971,1 MEUR pour le profit opérationnel.
"Si le profit opérationnel et le bénéfice net ont manqué le consensus d'environ 2,2% et 1,4%, nous pensons que l'attention se portera sur les revenus décevants en non-vie", estime KBW, qui réitère son opinion "performance de marché" sur le titre.
À 6,52 MdsEUR, les revenus de réassurance bruts ont diminué de 6,4%, mais auraient augmenté de 0,6% hors effets de change, soutenus par une hausse de 15% en vie et santé compensant un recul de 4,7% (dont +2,1% pour l'activité traditionnelle) en dommages.
"Fort d'une demande soutenue et inchangée pour une protection de réassurance fiable, dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques", Hannover Re prévoit un bénéfice net d'au moins 2,7 MdsEUR pour l'exercice 2026.
"Le groupe maintient ses prévisions de croissance des revenus "à un seul chiffre moyen", mais cela concerne uniquement l'activité traditionnelle ajustée des effets de change", précise KBW, qui laisse aussi son objectif de cours inchangé à 260 EUR.
Hannover Rück SE figure parmi les leaders mondiaux de la réassurance. Les revenus bruts par activité se répartissent comme suit :
- réassurance non-vie (70,8%) ;
- réassurance vie et santé (29,2%).
La répartition géographique des revenus bruts est la suivante : Allemagne (6%), Royaume Uni (16,4%), Europe (12,2%), Amérique du Nord (41,8%), Asie (11,7%), Australie (5,7%), Afrique (1,8%) et autres (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.