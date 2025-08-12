Hannover Re : des profits en hausse au 1er semestre

Hannover Re dévoile au titre du premier semestre 2025 un résultat net en augmentation de 13,2% à 1,3 milliard d'euros, soit 10,90 euros par action, ainsi qu'un résultat d'exploitation (EBIT) en croissance de 6,3% pour atteindre 1,8 milliard.



'Après des dépenses pour pertes considérables au premier trimestre, elles se sont montrées beaucoup plus modérées au deuxième', explique son CEO Clemens Jungsthöfel, qui revendique ainsi 'une bonne performance commerciale au premier semestre'.



Le réassureur allemand ajoute que son rendement annualisé des fonds propres s'est établi à 23%, en amélioration donc après 22,3% un an auparavant, et se situe ainsi confortablement au-dessus de son objectif stratégique qui est de plus de 14%.



'Sur la base des chiffres du premier semestre, je suis confiant dans notre capacité à générer une nouvelle croissance rentable au second semestre et à atteindre nos objectifs pour l'ensemble de l'année', affirme Clemens Jungsthöfel.