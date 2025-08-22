Hannover Re : Jefferies reste à achat, ajuste sa cible

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hannover Re tout en ajustant son objectif de cours de 340 à 335 euros, soit un potentiel de hausse de 31% pour le titre, revenant sur la dernière publication de résultats du réassureur allemand.



'Comme d'habitude, Hannover Re a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2025 malgré l'ajout d'encore plus de prudence aux réserves vie et non-vie et la réalisation de pertes d'actifs', pointe le broker dans le résumé de sa note.



'Bien qu'un manquement aux attentes de solvabilité inattendu et un ajustement important du risque de vie aient amené les actions à sous-performer, notre conviction que le groupe peut maintenir la croissance des bénéfices est encore plus élevée', poursuit-il.