Hannover Re relève son objectif de bénéfice net pour 2025

A l'occasion de sa publication au titre du 3e trimestre 2025, Hannover Re indique tabler sur un bénéfice net d'environ 2,6 milliards d'euros pour 2025 (au lieu de plus de 2,4 MdsEUR en estimation précédente) et viser au moins 2,7 MdsEUR pour 2026.



Jefferies souligne que ces prévisions ressortent 1,2% et 2,1% au-dessus des consensus, ce qui est selon lui 'plus significatif qu'il n'y paraît', car tel est rarement le cas en raison de la prudence traditionnelle de la direction.



Le broker souligne aussi qu'au 3e trimestre 2025, le réassureur allemand a battu de 2,2% l'estimation moyenne des analystes concernant son bénéfice net, ce dernier étant ressorti en progression de 7,7% à plus de 1,96 MdEUR.



'En creusant davantage, si le résultat net des services de réassurance dommages a dépassé de 24% les attentes (grâce à une baisse de -6 points du ratio combiné), celui des investissements a manqué de 42% les prévisions', précise-t-il.



'A nos yeux, ce dernier manquement aux attentes semble néanmoins traduire une gestion conservatrice des résultats, avec 231,3 MEUR de pertes réalisées au 3e trimestre relatives aux obligations' explique Jefferies.