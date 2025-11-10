Hannover Re salué pour des trimestriels et des perspectives solides

Hannover Re grimpe de plus de 4% à Francfort, salué pour un relèvement par le réassureur de son objectif de bénéfice net pour 2025 et l'annonce de celui pour 2026, à l'occasion d'une publication trimestrielle meilleure que prévu.



Le groupe allemand indique en effet tabler sur un bénéfice net d'environ 2,6 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année en cours (au lieu de 'plus de 2,4 MdsEUR' en estimation précédente) et viser au moins 2,7 MdsEUR pour la prochaine.



Jefferies souligne que ces prévisions ressortent 1,2% et 2,1% au-dessus des consensus respectivement, ce qui est selon lui 'plus significatif qu'il n'y paraît', car tel est rarement le cas en raison de la prudence traditionnelle de la direction.



Le broker souligne aussi qu'au 30 septembre, Hannover Re a battu de 2,2% l'estimation moyenne des analystes concernant son bénéfice net, ce dernier étant ressorti en progression de 7,7% à plus de 1,96 MdEUR.



'En creusant davantage, si le résultat net des services de réassurance dommages a dépassé de 24% les attentes (grâce à une baisse de -6 points du ratio combiné), celui des investissements a manqué de 42% les prévisions', précise-t-il.



'A nos yeux, ce dernier manquement aux attentes semble néanmoins traduire une gestion conservatrice des résultats, avec 231,3 MEUR de pertes réalisées au 3e trimestre relatives aux obligations' explique Jefferies.