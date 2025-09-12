Hannover Re : UBS passe à l'achat

UBS adopte une recommandation 'achat' sur Hannover Re avec un objectif de cours maintenu à 280 euros, une cible qui implique un potentiel de progression de 16% pour l'action, jugeant les compétences non techniques du réassureur allemand 'sous-estimées'.



'La résilience de Hannover Re brille dans un cycle de réassurance faible. Se traitant avec une décote rare par rapport au secteur et une faible prime par rapport à ses pairs, ceci ne fait pas crédit à ce qu'il mérite', estime ainsi le broker dans le résumé de sa note.