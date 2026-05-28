Hansa Biopharma pénalise par des prises de profits

Hansa Pharma est en baisse à Stockholm (-5,63%, à 33,20 couronnes suédoises) essentiellement victime de prises de bénéfices au lendemain d'un gain de 4,70%.

Mercredi, la société biopharmaceutique avait dévoilé des résultats préliminaires positifs d'une étude ouverte de confirmation évaluant la survie sans échec du greffon à un an, ainsi que la survie des patients hautement sensibilisés ayant subi une transplantation rénale incompatible HLA après un traitement de désensibilisation par Idefirix.



L'Agence européenne du médicament avait demandé une étude d'efficacité post-autorisation pour Idefirix après avoir donné son approbation conditionnelle pour ce produit en tant que traitement de désensibilisation chez les patients adultes hautement sensibilisés avant une transplantation rénale à partir de donneur décédés.



L'objectif principal de l'étude a été atteint, avec 90% des patients transplantés rénaux hautement sensibilisés obtenant une survie sans échec du greffon à un an après un prétraitement par Idefirix.



Pour Jefferies, ces résultats sont positifs car ils remplissent deux objectifs : ils répondent à l'exigence de l'Agence européenne du médicament pour convertir l'autorisation conditionnelle en approbation complète, ils apportent également une validation en vie réelle de l'efficacité du produit.



La banque d'investissement américaine est à l'achat du titre Hansa Biopharma, avec un objectif de cours de 100 couronnes suédoises, ce qui fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 184%.