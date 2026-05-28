Hansa Biopharma pénalise par des prises de profits
Hansa Pharma est en baisse à Stockholm (-5,63%, à 33,20 couronnes suédoises) essentiellement victime de prises de bénéfices au lendemain d'un gain de 4,70%.
Publié le 28/05/2026 à 16:55
L'Agence européenne du médicament avait demandé une étude d'efficacité post-autorisation pour Idefirix après avoir donné son approbation conditionnelle pour ce produit en tant que traitement de désensibilisation chez les patients adultes hautement sensibilisés avant une transplantation rénale à partir de donneur décédés.
L'objectif principal de l'étude a été atteint, avec 90% des patients transplantés rénaux hautement sensibilisés obtenant une survie sans échec du greffon à un an après un prétraitement par Idefirix.
Pour Jefferies, ces résultats sont positifs car ils remplissent deux objectifs : ils répondent à l'exigence de l'Agence européenne du médicament pour convertir l'autorisation conditionnelle en approbation complète, ils apportent également une validation en vie réelle de l'efficacité du produit.
La banque d'investissement américaine est à l'achat du titre Hansa Biopharma, avec un objectif de cours de 100 couronnes suédoises, ce qui fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 184%.