La croissance de Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited, portée par le développement de nouveaux traitements, se traduit par une progression des bénéfices, bien que les rendements futurs dépendent de la réussite continue de son pipeline de recherche.

Le marché pharmaceutique chinois délaisse progressivement les médicaments génériques de base. Selon un rapport de KPMG, le secteur devrait passer de 246,5 milliards de dollars américains (USD) en 2026 à 448 milliards USD d'ici 2035. Cette croissance dépasse le cadre de la pharmacie traditionnelle, portée par le vieillissement de la population, l'augmentation des dépenses de santé, les progrès constants des biotechnologies et un besoin croissant de produits biologiques avancés et de médicaments spécialisés.

Le gouvernement soutient activement cette industrie. Le 15e Plan quinquennal de la Chine (2026-2030) place la biofabrication au rang d'industrie stratégique pour l'avenir. Pékin s'est engagé à soutenir les nouvelles technologies, à offrir de meilleures incitations à la recherche et développement (R&D) pour les entreprises et à privilégier l'achat de dispositifs médicaux, de nouveaux médicaments et de produits innovants d'origine nationale. Cela consacre officiellement la R&D en santé comme une priorité absolue.

Les acteurs internationaux se montrent également plus attentifs. L'accélération des accords de licence internationaux pour les médicaments signale que les marchés mondiaux accordent une confiance accrue à la recherche chinoise.

Cet environnement favorise directement Hansoh Pharmaceutical. Spécialisée dans les thérapies avancées, l'entreprise s'appuie sur son pipeline clinique et ses partenariats de licence internationaux dans cinq domaines clés : l'oncologie, les troubles du système nerveux central, le métabolisme, l'immunologie et les thérapies anti-infectieuses.

Le pipeline, moteur de la croissance

Les résultats de Hansoh Pharmaceutical pour l'exercice fiscal (FY) 2025 révèlent une activité de plus en plus dépendante des médicaments innovants, et pour l'instant, cette stratégie s'avère payante.

Le chiffre d'affaires a atteint 15,0 milliards de yuans (RMB) en 2025, contre 12,3 milliards de RMB en 2024, soit une hausse de 22,6 % sur un an. Cette performance est soutenue par des ventes solides dans ses principaux domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, les anti-infectieux, les troubles du système nerveux central et les maladies métaboliques. En fait, ces produits représentent désormais 82,2 % du mix de ventes total, contre 77,3 % l'année dernière.

Hansoh Pharmaceutical réinvestit ces revenus dans son activité pour financer sa R&D. En 2025, elle y a consacré 3,4 milliards de RMB, en hausse de 24,3 % par rapport aux 2,7 milliards de RMB de 2024.

La croissance des bénéfices reflète largement celle du chiffre d'affaires. Le bénéfice net a progressé de 27,1 % sur un an pour atteindre 5,6 milliards de RMB en 2025, contre 4,4 milliards de RMB en 2024, tandis que la marge nette s'est améliorée, passant de 35,7 % à 37 % sur la période.

La croissance de la rentabilité nette, conjuguée à une évolution favorable du besoin en fonds de roulement, a dopé le flux de trésorerie opérationnel, qui est passé de 3,9 milliards de RMB en 2024 à 6,7 milliards de RMB en 2025.

Des perspectives déjà intégrées ?

L'action Hansoh Pharmaceutical a reculé de 0,7 % au cours des 12 derniers mois. Le titre s'échange actuellement à 29,5 dollars de Hong Kong (HKD), soit 25,6 RMB, en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 44,2 HKD (38,2 RMB), ce qui suggère que les investisseurs n'ont pas encore pleinement intégré les progrès opérationnels de la société.

Les actions sont valorisées à 26,7 fois le ratio cours/bénéfice (P/E) estimé pour 2026, soit une décote par rapport à la moyenne sur trois ans de 27,7 fois. Cela indique que les investisseurs restent relativement prudents malgré la trajectoire des bénéfices de l'entreprise.

Le sentiment des analystes est toutefois très positif : 21 des 22 analystes recommandent l'achat (« Buy »), contre une seule recommandation de conservation (« Hold »). L'objectif de cours moyen de 40,3 RMB implique un potentiel de hausse de 57,4 % par rapport aux niveaux actuels, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance à long terme et le pipeline de développement de la société.

Une croissance sous surveillance

La croissance de Hansoh Pharmaceutical reste exposée à une concurrence sectorielle intense ainsi qu'à l'évolution des politiques de santé et de remboursement. À cela s'ajoutent les incertitudes liées au développement de nouveaux médicaments, telles que les retards dans les approbations réglementaires ou la lenteur de l'adoption des produits par le marché. En outre, la pression sur les prix exercée par les thérapies concurrentes et d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient peser sur la croissance future des revenus.