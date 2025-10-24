Hanwha Aerospace annonce la signature d'un accord avec GE Aerospace pour l'acquisition de 88 kits de moteurs T700 et 40 kits de moteurs F404 destinés à l'hélicoptère Surion et aux avions à réaction supersoniques légers T-50/TA-50/FA-50 Golden Eagle de Korea Aerospace Industries. GE fabriquera les composants principaux, tandis que Hanwha assurera l'assemblage et les essais.
Rita Flaherty, vice-présidente de GE Aerospace, souligne l'engagement du groupe à soutenir les programmes aéronautiques militaires coréens. Sun Kim, président de la division moteurs de Hanwha Aerospace, estime que cette commande 'renforce le partenariat entre les deux sociétés et contribue au développement des capacités de défense coréennes'.
Les moteurs T700 et F404, déjà éprouvés sur plus de 25 000 et 4 000 unités respectivement, équipent de nombreux aéronefs civils et militaires dans le monde, souligne GE Aero.
GE Aerospace est un groupe diversifié organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication de moteurs à réaction (69,4% du CA) : destinés aux avions commerciaux, à l'aviation d'affaires et aux applications aérodérivées. En outre, le groupe propose des services de maintenance, de réparation et de révision ;
- fabrication de moteurs d'avion et de systèmes avioniques (24,5%) ;
- autres (6,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (44,8%), Amérique (6,7%), Europe (20,2%), Moyen Orient et Afrique (9,6%), Chine (9,4%) et Asie (9,3%).
