Harper Mates prend la tête de la filiale nord-américaine de Wendel

Le groupe d'investissement Wendel a annoncé aujourd'hui la nomination de Harper Mates au poste de CEO de sa filiale nord-américaine. Elle succède à Adam Reinmann, artisan historique de l'implantation du groupe outre-Atlantique, qui prend sa retraite après 13 ans de service.

Dans son communiqué, Wendel explique que "l'expérience approfondie d'Harper en matière d'investissement, sa connaissance du portefeuille et des managements des sociétés en portefeuille ainsi que sa compréhension de la culture de Wendel et de son approche d'actionnaire de long terme, font d'elle la personne idéale pour mener l'équipe vers son prochain chapitre".



En plus de ses fonctions au sein du Comité d'Investissement de Wendel et en tant que représentante des salariés au Conseil de Surveillance de Wendel, Harper Mates est présidente du Conseil d'Administration du Crisis Prevention Institute et d'ACAMS.



Avant de rejoindre le bureau new-yorkais de Wendel en 2015, Harper a travaillé chez MidOcean Partners, Citigroup Private Equity et JPMorgan Chase. Elle est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence de l'Université du Wisconsin-Madison.