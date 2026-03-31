Harper Mates prend la tête de la filiale nord-américaine de Wendel
Le groupe d'investissement Wendel a annoncé aujourd'hui la nomination de Harper Mates au poste de CEO de sa filiale nord-américaine. Elle succède à Adam Reinmann, artisan historique de l'implantation du groupe outre-Atlantique, qui prend sa retraite après 13 ans de service.
Dans son communiqué, Wendel explique que "l'expérience approfondie d'Harper en matière d'investissement, sa connaissance du portefeuille et des managements des sociétés en portefeuille ainsi que sa compréhension de la culture de Wendel et de son approche d'actionnaire de long terme, font d'elle la personne idéale pour mener l'équipe vers son prochain chapitre".
En plus de ses fonctions au sein du Comité d'Investissement de Wendel et en tant que représentante des salariés au Conseil de Surveillance de Wendel, Harper Mates est présidente du Conseil d'Administration du Crisis Prevention Institute et d'ACAMS.
Avant de rejoindre le bureau new-yorkais de Wendel en 2015, Harper a travaillé chez MidOcean Partners, Citigroup Private Equity et JPMorgan Chase. Elle est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence de l'Université du Wisconsin-Madison.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 15% au 31/12/2025 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 97,7% ; prestations de formation), Stahl (68,1% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,77% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,9% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (81,4% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises), Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire), IK Partners (51% ; fonds d'investissement) et Monroe Capital (72,1% ; fonds d'investissement).
Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.