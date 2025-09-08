Hasbro, Inc. est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de jeux et de jouets. En outre, le groupe développe une activité de production de films et de programmes TV. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de jouets et de jeux (93,8%) : figurines et jouets d'action, poupées et peluches, jouets traditionnels, jouets et jeux électroniques, jouets et jeux créatifs et éducatifs, jeux de cartes, etc. vendus sous marques de franchise (Littlest Pet Shop, Magic : The Gathering, Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh et Transformers), sous marques partenaires (Spider-Man, The Avengers, Star Wars, Disney Princess, Disney Frozen, Disney's Descendants, Beyblade, Dreamworks' Trolls, Sesame Street et Yo-Kai Watch), sous marques détenues en propre (Baby Alive, Furreal Friends, Kre-o, Playskool et Playskool Heroes) et autres (jeux de société et jeux numériques vendus sous les marques Dungeons & Dragons, Jenga, The Game Of Life, Operation, Pie Face, Scrabble, Trivial Pursuit, Twister, Fantastic Gymnastics, Speak Out et Toilet Trouble) ; - production et vente de licences de films, de programmes TV et de jeux numériques (2,8%) ; - autres (3,4%). 62,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.