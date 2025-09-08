Hasbro et Disney ont annoncé lundi avoir élargi leur partenariat avec la commercialisation de jouets Play-Doh inspirés de nouveaux personnages du géant américain des dessins animés.

La première déclinaison de cette collaboration étendue passera par le lancement d'une collection de coffrets de pâtes à modeler baptisés 'Mickey Mouse Clubhouse', qui mettront en scène les personnages de Mickey, Minnie et Donald.

Les deux groupes avaient précédemment lancé une gamme de produits inspirés de franchise 'La Reine des Neiges'.

La nouvelle collection sera disponible sur Amazon jusqu'en 2025, avant d'être proposée dans la plupart des grands points de vente à partir de janvier 2026.

Aucun détail financier sur l'accord n'a été communiqué.

