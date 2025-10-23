Hasbro relève ses objectifs annuels après un 3ème trimestre meilleur que prévu

Hasbro a annoncé jeudi avoir revu à la hausse ses objectifs financiers pour 2025 après avoir dégagé des résultats meilleurs que prévu au 3ème trimestre, principalement à la faveur des performances 'record' de son jeu de cartes 'Magic: The Gathering'.



Le fabricant américains de jouets et de jeux de société a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% près de 1,39 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, sous l'impulsion d'un bond de 55% des ventes de 'Magic', qui a profité de la sortie des éditions 'Aux Portes de l'Eternité' et 'Spider-Man'.



En dépit de l'impact des surtaxes douanières, le résultat opérationnel a progressé de 13% à 341 millions de dollars, grâce aux mesures de réductions de coûts et d'amélioration de la productivité prises par la direction, donnant un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,68 dollars.



Le consensus de marché visait, à titre de comparaison, un BPA de 1,66 dollar pour un C.A. trimestriels de 1,35 milliard de dollars.



Suite à ces performances meilleures que prévu, le groupe basé à Pawtucket (Rhode Island) dit désormais viser un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 10% à taux de changes constants cette année, contre une précédente prévision située 'autour de 5%'.



Son résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté est quant à lui attendu entre 1,24 et 1,26 milliard de dollars, contre 1,17-1,20 milliard auparavant.