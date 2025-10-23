Hasbro a annoncé jeudi avoir revu à la hausse ses objectifs financiers pour 2025 après avoir dégagé des résultats meilleurs que prévu au 3ème trimestre, principalement à la faveur des performances 'record' de son jeu de cartes 'Magic: The Gathering'.
Le fabricant américains de jouets et de jeux de société a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% près de 1,39 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, sous l'impulsion d'un bond de 55% des ventes de 'Magic', qui a profité de la sortie des éditions 'Aux Portes de l'Eternité' et 'Spider-Man'.
En dépit de l'impact des surtaxes douanières, le résultat opérationnel a progressé de 13% à 341 millions de dollars, grâce aux mesures de réductions de coûts et d'amélioration de la productivité prises par la direction, donnant un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,68 dollars.
Le consensus de marché visait, à titre de comparaison, un BPA de 1,66 dollar pour un C.A. trimestriels de 1,35 milliard de dollars.
Suite à ces performances meilleures que prévu, le groupe basé à Pawtucket (Rhode Island) dit désormais viser un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 10% à taux de changes constants cette année, contre une précédente prévision située 'autour de 5%'.
Son résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté est quant à lui attendu entre 1,24 et 1,26 milliard de dollars, contre 1,17-1,20 milliard auparavant.
Hasbro, Inc. est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de jeux et de jouets. En outre, le groupe développe une activité de production de films et de programmes TV. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de jouets et de jeux (93,8%) : figurines et jouets d'action, poupées et peluches, jouets traditionnels, jouets et jeux électroniques, jouets et jeux créatifs et éducatifs, jeux de cartes, etc. vendus sous marques de franchise (Littlest Pet Shop, Magic : The Gathering, Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh et Transformers), sous marques partenaires (Spider-Man, The Avengers, Star Wars, Disney Princess, Disney Frozen, Disney's Descendants, Beyblade, Dreamworks' Trolls, Sesame Street et Yo-Kai Watch), sous marques détenues en propre (Baby Alive, Furreal Friends, Kre-o, Playskool et Playskool Heroes) et autres (jeux de société et jeux numériques vendus sous les marques Dungeons & Dragons, Jenga, The Game Of Life, Operation, Pie Face, Scrabble, Trivial Pursuit, Twister, Fantastic Gymnastics, Speak Out et Toilet Trouble) ;
- production et vente de licences de films, de programmes TV et de jeux numériques (2,8%) ;
- autres (3,4%).
62,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
