Le groupe de Pawtucket (Rhode Island) a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes.

Ses ventes ont augmenté de 16% à 1,14 milliard de dollars sur les trois mois clos fin juin, dépassant le consensus qui le donnait à 1,07 milliard, dopées par la croissance de 27% enregistrée par la branche de jeux de rôle et de titres numériques Wizards, en particulier la franchise de cartes à succès Magic: The Gathering (+32%).

Le bénéfice net ressort à 1,12 dollar par action ou 1,28 dollar par action hors exceptionnels, bien au-dessus du consensus qui était de 1,13 dollar.

Pour 2026, Hasbro dit désormais tabler sur une hausse de son chiffre d'affaires annuel allant de 5% à 7% à taux de changes constants, contre 3% à 5% jusqu'ici.

Sa marge opérationnelle ajustée est attendue quant à elle entre 25% et 26%, à comparer avec 24%-25% jusque-là, tandis que son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté devrait s'établir entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars, à comparer avec une précédente estimation de 1,40-1,45 milliard.

Mattel, le numéro un américain du secteur, doit publier ses résultats de 2ème trimestre le 4 août prochain.