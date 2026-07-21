Hasbro surprend favorablement les investisseurs grâce à Magic

Hasbro a relevé mardi ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 après avoir fait mieux que prévu au 2ème trimestre grâce aux performances records de sa division de jeux de rôle "Wizards of the Coast". L'action du numéro deux américain du jouet, qui a perdu 0,5% cette année, progresse de 1,5% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.

Le groupe de Pawtucket (Rhode Island) a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes.



Ses ventes ont augmenté de 16% à 1,14 milliard de dollars sur les trois mois clos fin juin, dépassant le consensus qui le donnait à 1,07 milliard, dopées par la croissance de 27% enregistrée par la branche de jeux de rôle et de titres numériques Wizards, en particulier la franchise de cartes à succès Magic: The Gathering (+32%).



Le bénéfice net ressort à 1,12 dollar par action ou 1,28 dollar par action hors exceptionnels, bien au-dessus du consensus qui était de 1,13 dollar.



Pour 2026, Hasbro dit désormais tabler sur une hausse de son chiffre d'affaires annuel allant de 5% à 7% à taux de changes constants, contre 3% à 5% jusqu'ici.



Sa marge opérationnelle ajustée est attendue quant à elle entre 25% et 26%, à comparer avec 24%-25% jusque-là, tandis que son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté devrait s'établir entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars, à comparer avec une précédente estimation de 1,40-1,45 milliard.



Mattel, le numéro un américain du secteur, doit publier ses résultats de 2ème trimestre le 4 août prochain.