Hasbro : UBS relève son objectif de cours

UBS a annoncé mercredi avoir relevé de 82 à 88 dollars son objectif de cours sur Hasbro suite à la publication de résultats de deuxième trimestre 'solides' et 'meilleurs que prévu', tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste dit s'attendre à une bonne seconde partie d'exercice pour le groupe américain, surtout au vu de la vigueur de son activité de jeux de rôle et de jeux vidéo, qui inclut entre autres les cartes 'Magic: The Gathering'.



UBS souligne que la robustesse de cette activité est d'autant plus rassurante que la division de jouets grand public est de nature à susciter l'inquiétude des investisseurs au moment où les consommateurs dépensent moins et alors que la période des fêtes ne s'annonce pas particulièrement brillante.



D'après l'intermédiaire, Hasbro a fourni des prévisions prudentes, et donc faciles à dépasser eu égard à la forte dynamique de son activité de 'gaming', dont les résultats devraient selon lui dépasser les attentes, puisque 'Wizards of the Coast' pourrait - d'après ses calculs - afficher une croissance de plus de 25% sur le second semestre.

