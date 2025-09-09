Haulotte en rouge au 1er semestre, le marché mondial de la nacelle en pleine descente

Haulotte a enregistré une lourde perte nette de 21 millions d'euros au premier semestre 2025, loin du bénéfice de 15 millions d'euros enregistré un an plus tôt. Le groupe pointe notamment les charges financières, la dépréciation des devises et un ajustement des impôts différés.



Le chiffre d'affaires du groupe s'est ainsi établi à 264 millions d'euros, en repli de 27% à taux de change constant, contre 363 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2024. Cette baisse traduit un net ralentissement du marché mondial de la nacelle, notamment en Amérique du Nord (-48%) et en Asie-Pacifique (-36%), dans un contexte de forte incertitude géopolitique et économique. Seule l'Europe limite le recul avec une baisse contenue de 7%, soutenue par une hausse des volumes de vente.



L'EBIT (hors IFRS 16 et IAS 29) ressort à 1 million d'euros, en chute de 29 millions d'euros sur un an, faisant tomber la marge opérationnelle courante à seulement 0,6% du chiffre d'affaires, contre 8% un an plus tôt.



Les activités de location et de services s'affichent en légère progression, respectivement de 4% et 3%, tandis que les ventes d'engins décrochent de 32%.

Le groupe a vu sa dette nette augmenter de 9 millions d'euros sur la période, à 209 millions d'euros. Une demande de waiver sur les covenants bancaires au 30 juin a été acceptée sans condition par la majorité des prêteurs le 13 août dernier.



'Dans ce contexte, le Groupe ne prévoit pas d'amélioration notable de son résultat opérationnel courant sur le deuxième semestre 2025', indique Haulotte, alors que les acteurs du marché commencent à se projeter sur 2026.