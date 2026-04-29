Haulotte Group vise un retour à la croissance en 2026

Le constructeur français d'engins de travaux publics (+-2,4%) a enregistré un chiffre d'affaires de 121 millions d'euros au premier trimestre 2026, en repli annuel de 4% à taux de change constant.

Sur le plan géographique, la dynamique reste contrastée. En Europe, l'activité demeure bien orientée, dans le prolongement de la fin d'année 2025, avec une croissance de 8% portée par une nette progression des volumes de vente d'engins.



A l'inverse, l'Asie-Pacifique recule de 9% dans un marché toujours dégradé, malgré un effet volume positif.



L'Amérique du Nord affiche une activité stable par rapport au second semestre 2025, mais en baisse de 20% sur un an. Enfin, l'Amérique latine reste fortement pénalisée, avec un recul marqué de 33%, sans signe de reprise à ce stade.



Par activité, les ventes d'engins reculent légèrement de 2% sur le trimestre, tandis que la location (-24%) et les services (-10%) accusent des replis plus prononcés.



Dans ce contexte, malgré une visibilité encore limitée et un environnement global incertain, Haulotte estime être en mesure d'afficher une croissance de son chiffre d'affaires en 2026. L'ampleur de cette progression dépendra toutefois largement d'une reprise du marché nord-américain. Le groupe anticipe par ailleurs un retour à une marge opérationnelle courante positive.



"Le message reste celui d'un début d'inflexion marché, mais sans véritable reprise à ce stade avec une top line encore dépendante d'un redémarrage sur l'Amérique du Nord. La guidance d'une croissance top line et MOC positive est confirmée , mais ce T1 rend le reste de l'exercice challenging"; souligne dans une note Portzamparc, à conserver sur le dossier.